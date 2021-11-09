台北市長柯文哲上任後砍掉1500元重陽敬老金，氣得長者牙癢癢，國民黨北市議會黨團預計明天將暫擱多時的「台北市重陽節禮金致送自治條例」交付大會表決。柯文哲9日再談此事，認為敬老金發放應有全國統一標準，未來會請民眾黨立院黨團推動立法，將此事制度化。

為恢復發放重陽敬老金，國民黨團2019年提出「台北市重陽禮金致送自治條例」通過一讀，送大會二讀遭到暫擱，國民黨團3日政黨協商時再次闖關，但仍被暫擱，下周三將直接排入大會表決，國民黨將發動甲級動員拚過關，也已尋求新黨及無黨議員支持。

柯文哲今赴北市議會備詢，無黨籍議員陳建銘詢問，明年是市長任期最後1年，明年會不會發重陽敬老金，柯回答「現在沒編預算，當然是沒辦法發，送進議會的預算也沒這條」。

陳建銘近一步表示，北市議會有黨團在推動重陽禮金自治條例，希望能讓此事制度化，他認為敬老金不應淪為政策買票，甚至擴大為政治鬥爭，呼籲身兼民眾黨主席的柯文哲，要求立院黨團推動此事，讓發放敬老金採制度化進行。

陳建銘說，現在六都大家都在比賽，金門還發到1萬塊，雖然要不要發是市長選擇沒錯，但對老人家來講，情感剝奪相當嚴重，所以他希望柯文哲能落實制度化。柯文哲對此表示同意，並說會在立法院推動立法，坦言應該要有全國統一的標準才對。