搶攻銀髮族與寵物市場商機，健喬（4114）9日代子公司優良製藥宣布分割事業體，成立優良生技。

優良是在2013年納入健喬集團，2020營收約6.6億，每股盈餘約0.62元，該公司9日董事會通過「產銷分離」政策，將原本「消費性事業處」予以分割，成立優良生技。此事業處2021年1至3季營收已達3.02億元。日後將再增加鎖定銀髮族與寵物市場，打造優良健康生態圈。

經分割後，優良製藥將專注於自動化及放大產能的藥品生產，並導入IE管理系統提升製造效能；優良生技則專注於營銷平台在已陸續收集的資訊數據分析，以聯盟機制引進或開發更符合消費者需求的保健藥品及醫材，提供人用及寵物保健醫藥服務。

根據工研院產業科技國際策略發展所（產科國際所）IEK產業情報告中指出，台灣2025年成為「超高齡社會」，65歲以上人口達20％，將有470萬高齡人口，銀髮市場規模將可達3兆5937億元。隨著少子化、COVID-19疫情等衍生出被陪伴的需求，讓寵物相關產業這幾年快速成長，預估約達500億的市場規模。因全球人口結構進行產生的陪伴生活模式改變，正需整合式的服務體系提供全方位的研究及服務設計，正是優良生技關注發展的方向。

該消費性事業處在藥局通路獨家販售健喬的愛克痰「小鳥包」呼吸道藥物，此產品在健喬集團年銷量超過一億包，及女性藥用維他命首選維體康，此產品目前為國內生產藥字號高單位藥品級複合維他命B群國產第一品牌。2020年代理韓國Boryung製藥研發生產知名品牌金吉胃福適，搶攻台灣腸胃指示用藥市場15億元商機；並持續引進各大跨國品牌產品，豐富產品線。

優良生技全國已有7000多家銷售據點販售優良製藥相關商品，預計2025年達到一萬五千家。同時透過OEM/ ODM的商品發展，也將觸角延伸至菲律賓、馬來西亞、泰國、越南、港澳等地區。