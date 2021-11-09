年底12月18日4大公投投票，國、民兩黨都有不能輸的壓力。國民黨主席朱立倫赴金門宣傳，大酸民進黨立場反覆、前後不一，說穿了就是「賭輸翻桌」沒品，蔡英文總統出席台中活動時指出，公投對業界有深遠影響，希望大家做出正確選擇。對此，有媒體人看完近期媒體所做3份公投相關民調後直言，現在國民黨和民進黨在戰略上是有點相似的，都是想藉由一個對自己有利的公投案造成破口，經由這個破口對全部的公投案造成連動影響，誰能鞏固，就可能為公投勝利營造契機。

國民黨主席朱立倫昨赴金門，針對年底4大公投案，喊出「4項都同意，台灣、金門更美麗！」（圖/李金生攝）

媒體人「逆風的烏鴉」臉書粉專8日發文表示，綜觀最近關於四大公投的3份民調，這3個民調的時間是從10月底到11月初。從這三個民調數字來看，除了重啟核四有一個是反對高於同意，其餘三個民調都是同意多於反對。另外附帶一提，《艾普羅民調》也做了會不會去投票的意向，在表明會去投票的5成民眾裡，同意重啟核四的逆轉，支持率略高於反對。如果以此觀之，「如果明天投票，四個公投都是同意票多於反對票，完成全面輾壓」。

不過，「這是否代表公投全壘打？」，「逆風的烏鴉」認為，從民調細部分析來看，其實還有變數。

「逆風的烏鴉」指出，第一個變數是，這三個民調呈現的同一個事實都是「核四重啟公投最拉鋸」和「珍愛藻礁的不表態率最高」。因此反核方只要再加一把勁，下半場完成反超的可能性是存在的。而珍愛藻礁表態率太低，無疑也成為反對方的最大著力點，同樣的，如果民進黨強攻護藻礁，確實有可能把「不表態」化為「反對」，讓情況發生逆轉。

第二個變數可以看一下政黨傾向和投票意向的分析。若以《Ettoday》的數字為分析基礎，可以看出來，除了時代力量對各個公投的立場比較分歧，其他三個主要政黨的支持者對於投票意向都有很清楚的表態，而除了珍愛藻礁，國民黨的支持率又都遠高於民進黨，而且支持的比例也比民進黨反對的比例高。

「逆風的烏鴉」認為，從好的方面看，這代表藍營對公投立場高度一致，綠營則比較分歧。但從壞的一方面看，這也代表如果公投戰真的打到藍綠對決、藍綠歸隊，那麼現在反對公投或不表態的民進黨/泛綠支持者，也可能各自歸隊。如此一來，雙方的差距可能就會大幅拉近。

不過，「逆風的烏鴉」也坦言，第三的變數，從戰術層面看，一般來說，國民黨「通常」會有比較多犯錯的情況。當然，有些錯誤可能和戰略指導相關，比如說這幾天林姿妙反核四重啟，就可能為藍營的公投立場造成破口。加上國民黨又不敢下軍令狀約束黨公職發言，這樣的破口會造成什麼影響很難說。

因此，加總這幾個因素，可以看出來現在國民黨和民進黨在戰略上是有點相似的，都是想藉由一個對自己有利的公投案造成破口，經由這個破口對全部的公投案造成連動影響。國民黨選擇的是同意比例最高的反萊豬，而民進黨選擇的，則是分歧度最高、最容易政治操作的核四重啟。誰能鞏固自己選擇戰場的，就可能為公投勝利營造契機。

「逆風的烏鴉」進一步分析稱，從年齡分層看，在《ettoday》的民調裡，四個民調只有一個民調有反對高於支持的情況，就是「重啟核四」裡18~39歲的同意和反對比例。很多擁核的朋友看到這個數字可能會覺得很憂心，但我看到這個數字反而覺得篤定了些。因為在幾年前，這個年齡層支持/反對核四的比例差距應該是大得更多的。如果在「反核」最大主力的年齡層都只有些微優勢，那對反核方來說，該擔心的應該更多。

最後，「逆風的烏鴉」總結認為，從民調來看，四個民調的同意優勢確實都大於不同意；但以過去選戰的歷史看，國民黨或藍營優勢最大的時候，常常都是選戰剛剛開打的時候，勝敗關鍵只是剛開始的領先夠不夠後來敗掉。