女星林莎擁有甜美臉蛋、D罩杯火辣身材，被網友封為「國民初戀」、「台版三上悠亞」，不時透過社群網站分享日常的她，今（9日）出外景去泡溫泉，還不忘放送養眼福利，讓粉絲看了直呼幸福。

最近天氣變冷，林莎出外景也因應氣候變化，跑去泡溫泉，讓她忍不住感謝節目製作單位，直呼「沒有比這個更幸福的了」，同時她也在IG曬出泡湯認證照，只見她紮起頭髮，穿著粉色比基尼，整個人泡在溫泉裡，看起來就相當舒服。

吸睛的是，林莎用從上往下的邪惡視角自拍，明顯看到她的美胸浮在水面上，事業線一覽無遺，加上她對著鏡頭甜甜一笑放電，讓大批網友全被迷暈，紛紛激動留言「這天氣看了這照片都熱起來了」、「好辣」、「好犯規的角度」、「這個車頭燈」、「信手一拍都是寫真等級」。

林莎近期將推出全新寫真書，日前曾PO三張不同風格的美照讓大家票選，有兔女郎、熟女等風格，最惹火的則是化身小廚娘穿上圍裙，裡面卻疑似沒穿，從側面望過去，渾圓胸形整個被看光，格外引人遐想，最後也不意外的是裸體圍裙高票當選，讓林莎開心宣布：「大家票選第一的造型直接當封面了啦好不好！」。