地價稅本月開徵，桃園市地稅局統計，今年開徵戶數85.7萬戶、查定稅額85.1億元，都較去年微幅成長，其中今年最大戶以法人繳納金額最高3.4億餘元居冠，個人最高則是2600餘萬元，民眾為節省荷包，申請自用住宅戶數也較去年增加9000戶，提醒五倍券不適用繳納地價稅。

地價稅單從11月1日開徵，桃園開徵戶數85.7萬戶，相較去年84.4萬戶成長1.5％，查定稅額85.1億元，也較去年84.9億元成長0.25％，其中查定戶數成長最多的區是「桃園區」，主因為中路重劃區，新建案陸續完工交屋，戶數成長最多；而地價稅查定稅額成長最多的區是「龜山區」，桃園機場捷運A7站區段徵收周邊土地開發利用及企業投資帶動，稅額成長最多。

自用住宅優惠稅率為千分之2，可較一般用地稅率千分之10節省4倍，地稅局也統計發現，自用住宅戶有40.4萬戶，占總戶數的47.1％，較去年增加9000戶，平均每戶稅額1023元，較去年1032元，每戶少繳9元，顯示輔導民眾申請自用住宅具成效，民眾也可節省荷包。

地稅局指出，近日不斷有民眾詢問是否能用振興券繳交稅款，但五倍券是為了刺激消費，不適用繳納地價稅，提醒民眾地價稅繳納期限至11月30日止，同時為了方便民眾繳稅，提供多元繳稅方式，且開徵期間，中午不打烊，延時服務到下午6點，受理民眾查詢及補單，民眾可多加利用，省時又便利。