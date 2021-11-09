高市觀光局特別企劃「2021大港吃鍋」，即起至21日開放報名，分為「個人鍋組」、「共鍋組」兩組。（高市觀光局提供）

高市觀光局特別企劃「2021大港吃鍋」，即起至21日開放報名，分為「個人鍋組」、「共鍋組」兩組。（高市觀光局提供）

無鍋不歡！明年《米其林指南》將把高雄納入評鑑，而高雄人一年四季愛吃鍋，堪稱最愛吃鍋的城市。高市觀光局也聽見民眾心聲，特別企劃「2021大港吃鍋」，即起至21日開放報名，分為「個人鍋組」、「共鍋組」兩組，廣邀高雄各式鍋物好店問鼎高雄鍋王，最後選出20家必吃鍋物名店，各組鍋王可獨得10萬元，其他優選店家也有2萬元，總獎金超過50萬元。

觀光局說明，高雄人愛吃鍋全台聞名，像是麻辣鍋、鴛鴦鍋、汕頭火鍋、泰式、台式、港式、海鮮總匯、羊肉爐、薑母鴨等，超過百家鍋物好店相互爭鳴，「大港吃鍋」活動歡迎各類鍋物店家來問鼎高雄鍋王，即日起至21日止開放各界報名，符合報名資格者，將在11月27日至12月4日進行第一階段網路票選活動，各組選出前50名店家。

第二階段12月10日起由鍋物達人試吃員到店試吃評分，再精選出各組前20名店家；第三階段12月15日至17日，再由專業評審團最後到店試吃評選，12月24日公布「個人鍋組」、「共鍋組」高雄鍋物大王各1間、獨得獎勵金10萬，以及優選店家各9間，也有2萬元獎勵金，獎金總額超過新台幣50萬以上，希望熱騰騰的鍋物，能夠帶動高雄觀光產業的新「食」力，吸引全台愛吃鍋的民眾聞香而來。

另一方面，鍋物達人試吃員募集活動也正火熱召募中，這次由全台知名美食粉絲團「姐妹淘甜美食光」領軍之達人試吃團，將帶領大家一起穿梭大街小巷、吃好吃滿吃開心！歡迎對火鍋有滿腔熱情、無鍋不歡，年滿18歲以上，擅長撰寫食記分享文、影音製作，加上個人社群(Facebook、Instagram)追蹤人數達500人以上，都歡迎來報名試吃活動。

報名方式可提供個人FB、IG或YouTube供參考，或自錄一段30秒以內自薦影片為自己加分，證明你有多麼愛吃火鍋！鍋物達人徵選結果及參賽鍋物店家，定於11月26日在高雄旅遊網臉書及活動官網公布名單。更多最新資訊請上高雄旅遊網查詢( https：／／khh.travel )