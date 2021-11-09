桃園就業中心從桃園區南華街原址回歸至市府行政園區內，9日揭牌啟用，另也配合「中高齡者及高齡者就業促進法」上路，在2樓設置「銀髮延就院」，打造中高齡者專屬就業專區，不但民眾洽公更方便，也更能依據族群特性對症下藥，人人「有頭路」。

勞動部長許銘春出席揭牌儀式表示，桃園就業中心原址南華街為勞動部勞動力發展署桃分署自有廳舍，因考量建築老舊，由勞動部負責喬遷、裝修經費，桃市府提供場地，雙方合作下促成美事，嶄新的環境將提供民眾更優質的服務。

市長鄭文燦說，許多國家在疫情中伴隨經濟衰退、失業驟增，但台灣透過中央與地方協同合作，挺過這兩年，守住就業的黃金關卡是關鍵因素，他提到，桃園每年平均求才13萬人、求職者約8萬人，市府順利媒合6萬多人找到適當工作，總媒合率約86％。

鄭文燦說，尤其青年媒合率近9成，每年平均讓2.2萬位青年順利踏入職場，升格後，桃園首度就業保險投保薪資從2.7萬元成長至今年3.1萬元，7年成長約15％，克服所得停滯問題，也讓青年職涯的第一哩路得到支持。

鄭文燦不諱言，桃園站在防疫第一線，也是受疫情影響的海嘯第一排，勞動部於疫情期間的就業輔助計畫，市府執行徹底，才得以挺過疫情衝擊，目前無薪假人數僅約1500人，是六都中第二少，失業率維持3.93％。

鄭文燦說，市府創全國之先推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，針對50歲以上退休或退出勞動力市場的中高齡勞工，提供就業獎勵，鼓勵其重返就業市場。就服處明年也規劃在中路一號社會住宅設置銀髮人才服務據點，希望加強中高齡充分就業，市府更與退輔會合作，提供服完兵役者社會轉銜服務，讓服役完畢的年輕人順利就業。多元的就業輔導措施為市民打造安心就業的環境，因為市民「有頭路」，幸福城市才能實現。