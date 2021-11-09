碰到疫情帶來的歹年冬，包括原物料成本上漲、中國限電政策、供應鏈缺貨等利空都在同一時間爆發，安力-KY（5223）受累於費用拉高，前三季獲利未能跟上營收成長的步伐，前三季EPS 3.77元，跑輸去年同期的4.65元，惟因2021年前三季每股淨值仍達到42元，換算股價淨值比也還有近1.1倍，表現算是略優於法人預期。

安力-KY 9日公布前三季季報，經結算累計前三季合併營收為16.14億元，稅後淨利1.66億元，相較於去年同期呈現一升一降的表現，其中營收成長12.5％，獲利卻下滑17％。

今年電子業營運挑戰不小，特別是橫空出世的限電政策，更是讓台廠疲於奔命，為化解限電影響，安力-KY就日夜/平假日人力做調節，所幸重慶巨昊廠因位處非加強限電區域，剛好可以做為備援，在缺電的時候適時配合集團訂單調高生產量能。

安力-KY就限電所產生的影響作出分析，強調位於昆山的廠房係於9月下旬開始受到中國限電政策影響，不光是9月受到影響，10月份限電的餘威仍在發酵，雖已改為夜間生產，但初估受影響天數仍達到10個工作天，惟經結算10月合併營收1.93億元，僅較去年同期小跌一％，累計前10月合併營收18.07億仍維持成長態勢，年增10.9％

安力-KY指出，以10月受影響天數長達10個工作天、但營收受影響幅度卻僅有1％，顯見第四季旺季效應仍在。

另就前10月的產品組合言之，新應用產品的佔比持續在攀高中，其中去年營收仍掛零的伺服器，今年前10月累計營收約0.82億元，佔整體營收達4.6％；另在家用遊戲機今年前10月營收1.72億元，相較於去年同期的1.05億元，也呈大躍進，營收佔比已逼近一成，達9.6％。

安力-KY強調，美系電腦大廠推出採用自家晶片的新世代高階NB，新產品上市後，市場對其其高效能表現相當驚艷，換機潮持續發酵，預期對安力-KY後續的營收、獲利成長會有正面效益。