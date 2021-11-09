台產自結前十月稅後淨利1.18億元 18:492021/11/09 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣產物（2832）終於擺脫防疫神單理賠以及因認列「法定傳染病防疫費用保險」之銷售成本因素的「拖累」，該公司公告，自結前10月累計稅後淨利為1.18億元。 臺灣產物說，依保險業財務報告編製準則自行結算110年10月單月營收淨額為新台幣6.30億元，110年10月單月稅前淨利與稅後淨利分別為2.68億元與2.25億元。至於前10月累計營收為62.62億元，累計前10月稅前淨利與稅後淨利分別為1.10億元與1.18億元。 康和證自營績效亮眼 10月稅後盈餘3.2億創歷史新高 自營績效高 康和證創成立30年來單月獲利新高 #台產 #稅後淨利 #自結前 #臺灣產物 #稅前淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 擇優出貨奏效 國產前三季稅後淨利、EPS雙創同期新高 16:492021/11/09 財經 廣華-KY前三季淨利2.24億元 11:002021/11/09 財經 允強、運錩、彰源Q3報喜 Q4續強 04:102021/11/09 證券．權證 《半導體》景碩前10月營收寫年度新高 Q4拚續締新猷 12:162021/11/09 財經 《半導體》矽格10月營收寫同期高 前10月已締年度新猷 07:442021/11/09 財經 廣越 訂單能見度看到明年Q2 04:102021/11/09 證券．權證 《半導體》華邦電10月營收次高 前10月達新高 11:082021/11/09 財經 全球傳動Q3、前三季EPS 雙創同期次高 18:422021/11/09 財經 居家貿易業 前三季獲利持續增長 18:562021/11/09 財經 汽車金融雙雄 前三季賺翻 04:102021/11/09 證券．權證 中信金獲利首破500億 04:102021/11/09 財經要聞 財經熱門新聞 晶片業恐有驚人變化？ 張忠謀這句話曝老美野心下場 - 財經 神秘黑手怒拉台股500點 3大咖惡意放空下場超慘 - 財經 台股神人阿土伯豪砸9千萬捐消防車 當年這樣買3天賺1億 - 財經 無痛存退休金》最新退休指南公布： 想65歲退休得準備「這些錢」 - 財經 台積電繳資料了！美將機密洩給英特爾？專家痛批：吃相很難看 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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