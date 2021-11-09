臺灣產物（2832）終於擺脫防疫神單理賠以及因認列「法定傳染病防疫費用保險」之銷售成本因素的「拖累」，該公司公告，自結前10月累計稅後淨利為1.18億元。

臺灣產物說，依保險業財務報告編製準則自行結算110年10月單月營收淨額為新台幣6.30億元，110年10月單月稅前淨利與稅後淨利分別為2.68億元與2.25億元。至於前10月累計營收為62.62億元，累計前10月稅前淨利與稅後淨利分別為1.10億元與1.18億元。