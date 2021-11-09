達方（8163）9日召開董事會，會中通過2021年第三季財務報表。第三季合併營收為 69.6億元，較去年同期成長13.9％，歸屬母公司稅後淨利為3億元、年成長6.38％，稅後每股盈餘為1.08元。累計今年前三季合併營收為205億元，較去年同期成長28.5％，稅後淨利為8.15億元，稅後每股盈餘為2.91元。

達方表示，第三季筆記型電腦與自行車的消費需求依舊強勁，但受到東南亞COVID-19疫情嚴重與全球航運壅塞，影響部分產品出貨時程。公司前三季在營收與獲利均較去年同期顯著增加，顯見近年來策略轉型的成果。雖然今年生產方面在疫情與缺料下面臨許多挑戰，但公司認為總體消費者需求並未消失，只是往後遞延。預期陸續消化客戶訂單後，第四季營收仍將維持高檔。

在長期發展上，達方深耕IT與綠能兩大產業，致力推動對內精實整合，對外策略聯盟的戰略。以鍵盤為主的IT周邊事業，與以MLCC及詠業為核心的關鍵元件事業，將不斷追求價值與獲利的提升。以電動自行車為發展主軸的綠能事業，將持續發揮綜效，快速營運規模成長。