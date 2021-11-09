儒鴻（1476）副總羅仁傑9日在法說會上指出，訂單對儒鴻一直都不是問題，訂單已經看到明年第一季。遞延效應讓儒鴻第4季營運可望倒吃甘蔗，可望衝今年單季高峰。

第四季越南廠的開工率已逐漸回升，儒鴻10月合併營收25.34億元，年減19％，但比9月強彈23.6％，終結營收連二跌。

羅仁傑指出，隨越南疫情管制逐漸解禁，工廠恢復正常生產，同時ASP也呈現向上；加上第三季出貨遞延到第四季，當季營運審慎樂觀。

NIKE、LULU、UA是儒鴻主要前三大客戶；羅仁傑指出，儒鴻的前3大客戶明年都會優於今年。其中，NIKE今年第三季受疫情影響，成長力道稍減，但明年訂單看2位數成長；LULU成長力道應也沒問題；至於UA，營運已從谷底翻揚，下單動能也轉強。

在經過越南疫情衝擊後，儒鴻指出，全球紡織供應鏈有重組，朝分散據點布局。且，品牌服飾廠採購、下單的趨勢，也有「集中採購、一站式購足」的方式。

在供應鏈重組、一站式購足的趨勢下，羅仁傑指出，供應商「大者恆大，強者恆強」的現象到2022年會更明顯，這對儒鴻來說，是有利訂單成長的。

儒鴻累計今年前三季的稅後盈餘38.45億元，較去年同期成長44.5％，EPS來到14.02元。

在NIKE等舊客戶下單成長，新客戶也會再增3-5家。儒鴻指出，訂單已經看到明年第一季；加上陸續反映聚酯、尼龍66和尼龍6等原物料成本上漲，已經向客戶啟動一波價格調漲，因此，第四季的獲利能力可較第三季有明顯的增加。