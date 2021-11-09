居家貿易業在全球塞港缺工的外部因素干擾下，前三季財報獲利仍顯示逆勢增長；包括台灣連鎖家具詩肯（6195）、家具貿易業商億-KY（8482）等均有相對獲利成長，其中詩肯第三季單季營收年減13.48％，稅後純益年減42.5％，但累計前三季營收年增12.69％，稅後淨利年增39％，EPS來到3.58元。

詩肯指出，在解封後，消費力道反彈，同步公告10月營收2.27億元，年增10.49％，反映台灣消費市場已經復甦，迎來年底消費旺季，看好全年表現仍有望超越去年。

詩肯表示，雖然7月底解除三級警戒，但還未完全回歸正常生活，第三季仍受疫情干擾，加上去年7月政府推出振興三倍券，拉高基期，因此營收與獲利表現都不如去年，但在年初打下基礎下，累計前3季營收16.4億元，年增12.76％，稅後純益1.73億元，年增39.22％，每股純益3.58元。

詩肯指出，在政府今年的振興措施五倍券上路後，帶動台灣業績持續成長，同時新加坡NOVA隨著當地經濟復甦、供貨穩定，且同樣進入第四季的消費旺季，營收同樣也有10％以上的成長幅度，10月合併營收再度突破2億元大關，累計1~10月營收也達18.70億元，年增12.48％，再創歷史同期新高，