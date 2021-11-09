參山國家風景區管理處20周年，各界齊集慶生。（參山處提供／廖志晃南投傳真）

參山國家風景區管理處20周年，各界人士齊集慶賀。（參山處提供／廖志晃南投傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處，9日在剛開幕的松柏嶺茶文化主題館，舉辦20周年慶，代理處長曹忠猷期許以嶄新的面貌，迎接未來觀光新時代的挑戰，並且繼往開來，成為中台灣區域觀光的整合平台，結合公私部門資源，打造觀光亮點。

參山處慶同時表揚資深員工與榮譽志工，包括立法委員許淑華國會辦公室主任王樹良、交通部公路總局第二區養護工程處處長劉世桐、彰化縣政府城觀處處長田飛鵬、苗栗縣政府文化觀光局副局長王浩中、日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標、第4任處長朱傳緯等人都到場祝賀。

曹忠猷表示，處慶主軸為「參山20，卓岳伴行」，象徵轄內獅頭山、梨山及八卦山等3處山岳型風景區，在歷任6位處長帶領與同仁們的共同努力下，20年來的耕耘已有卓越不凡的成績，如各景區遊客中心啟用、梨山賓館整建重啟營運、八卦山天空之橋完工啟用、獅頭山康濟吊橋改善工程、梨山幸福巴士票選客運旅遊「一生必走的經典路線」第1名、八卦山生態遊客中心取得環境教育場所認證、谷關溫泉「入關博物館」開展、松柏嶺茶文化主題館開幕等，也特別感謝一路陪伴、支持參山各景區觀光發展的在地夥伴，期許未來繼續攜手同行，擦亮參山國家風景區的觀光品牌。

榮獲參山榮譽志工獎的張鳳珠說，今年是加入參山志工隊第19年，一路見證參山各風景區的發展與進步，平日在獅山遊客中心擔任解說導覽志工，每當遊客露出滿意的笑容時，就是身為參山一員最幸福的時刻。榮獲特殊貢獻獎的技正頊台華指出，獅頭山、梨山及八卦山轄內多數是丘陵與山岳，每個觀光建設的規畫巷與開發都相當不容易，更是同仁們堅守崗位努力的心血結晶。

參山處轄區分散在5個縣市、18鄉鎮市，近年積極輔導中彰、竹竹苗觀光圈，未來將持續深入各個觀光產業，由點、線、面串聯，秉持永續經營理念，以不改變鄉土原生的文化底蘊，透過觀光發展與世界接軌。