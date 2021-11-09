郭姓男子搶金鍊後被逮卻耍賴，拒絕走路，警方只好拖著走。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

台南1名郭姓男子缺錢買毒品，前天下午到台南市區1家銀樓佯稱買金飾，卻趁店家不注意，搶走1條市價約13萬元的金項鍊，得手後逃逸，隨即到附近另1家銀樓轉手賣出，警方調閱監視器，昨天持拘票逮捕郭男，郭男除否認犯案，還耍賴拒走路，警方動用多名偵查佐一路「拖著走」，將他依強盜罪嫌將他移送法辦。

台南市警二分局前天下午接獲民眾報案稱1男在中西區西門路二段銀樓搶走1條市價12萬9000元金項鍊。郭男得手後，轉手將贓物賣給僅隔100公尺外的另1家銀樓，不知情的銀樓以11萬餘元收購這條金鍊。

警方獲報，隨即成立專案小組調閱路口監視器，昨天中午在安南區拘提郭男，並起獲轉售金飾所得贓款5萬8000元及安非他命2包。郭男當場掙脫警方逮捕，還造成幹員受傷，對犯行更堅不吐實、否認到底，即使監視器拍得一清二楚，他仍堅稱「不是我」，警訊後，更耍賴拒絕走路，讓警方也傻眼。

警訊結束後，全案依搶奪罪及違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，經檢察官漏夜偵訊，認郭男犯罪嫌疑重大、有反覆實行犯罪之虞，向法官聲請羈押。

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