日本已故女星坂口良子的女兒坂口杏里，繼承母親女神基因，從小就長得特別出眾，但在母親過世後開始一連串脫序行為，從沉迷牛郎店敗光遺產，還為了還債拍AV、當酒店小姐，還被多名男子性侵到懷孕，事後墮胎更引來網友砲轟；近日有日本網友在應召網站發現，坂口杏里居然下海賣淫，1小時就要價50萬日圓（約新台幣12萬元），掀起熱烈討論。

外表清純的坂口杏里以星二代光環出道，原本被看好會和母親坂口良子一樣優秀，但在母親過世後沉迷牛郎店，母親留下的遺產全敗光，沒錢還債更淪落到拍AV、當酒店小姐；2020年更爆出曾遭酒店老闆詐騙，在被監禁時遭多名男子性侵，事後居然還懷孕，但因為經濟關係忍痛放棄生下小孩。

坂口杏里近期被網友發現下海賣淫，限定一周外，價碼也曝光。(圖/ 摘自日網)

坂口杏里徹底黑化後，就曾被爆出有在大阪風化區賣淫，還轉戰多個區域，但都沒被證實，直到近期有日本網友在歌舞伎町應召店的官網上，發現坂口杏里是小姐之一，頁面上更清楚寫到各項資訊，打著「限定一周」的文案，和費用是60分鐘50萬日圓（約新台幣12萬元）、90分鐘80萬日圓（約新台幣20萬元）。

據悉，坂口杏里當時為了還債拍AV、當酒店小姐後，原本想收山，準備回歸當藝人，還傳出要組女團進軍歌壇，但一直都沒有新消息；如今坂口杏里不僅在酒店上班，還被發現下海賣淫，重返演藝圈之路可能會更艱難。