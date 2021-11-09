蕭邦國際鋼琴大賽剛過一個月，首獎得主加拿大籍華裔鋼琴家劉曉禹已開始馬不停蹄的演出生活。（Wojciech Grzędziński攝，亞藝藝術提供）

蕭邦國際鋼琴大賽剛過一個月，首獎得主加拿大籍華裔鋼琴家劉曉禹已開始馬不停蹄的演出生活，現在人在東京的他表示，才短短一個月，人生已經「亂成一鍋粥」，他試著在忙碌中建立秩序，並更專注練琴，享受生活。在蕭邦大賽中一戰成名，他表示，「我彈的蕭邦很陽光，這跟我的個性有關。」

劉曉禹表示，他的性格陽光，也連帶地融入演奏裡，「大家理解蕭邦，大多是從他的憂愁傷感，或是身體虛弱理解，我這個人完全相反，我喜歡交朋友，喜歡體育活動，我彈的蕭邦是健康的蕭邦。」

劉曉禹的雙親來自中國大陸北京，他1997年出生於巴黎，在加拿大蒙特婁成長，過去曾在日本仙台、蒙特婁等國際鋼琴比賽中獲獎。師承享譽國際的鋼琴家鄧泰山。

劉曉禹表示，他從小就很喜歡音樂，一開始是彈電子琴，愛不釋手，後來開始參加比賽拿獎，更有成就感，「我的父母親完全不會逼我練琴，讓我一直都很喜歡練琴，可能因為保持喜歡的溫度，才能一直彈下去。」劉曉禹表示，練琴雖然是件辛苦的事，「但是別人上班一上也是六、七個小時，我練琴一天三、四個小時，不算苦。」

作為鋼琴家，劉曉禹的世界不只有音樂，他喜歡游泳、卡丁車，自小在異國成長，也保持說得一口好中文，他說，華文世界的電視劇，是他最好的中文老師，「我很喜歡看金庸、武俠相關的電視劇，可能看得比住在華文世界裡的人多。」而作為華人，在異國成長，學習西方音樂，多元文化的刺激下，劉曉禹表示，「不同的文化，讓我可以接納多元事物，這對學習古典音樂有幫助。」

明明是從事一門需要時常保持安靜的演奏事業，但身在東京，一人握著一只話筒，就能在一天內，依序和倫敦、德國、台灣與紐約的記者通電話，快速完成訪問，劉曉禹表示，這是拜現代科技所賜，「不過世界變化得越快，聽音樂、彈琴這類靜態活動，反而是這時代需要的事。」

問他演奏家常常需要獨處，他是個能獨處的人嗎？他的回答很幽默，「我其實不算獨處，這些作曲家的樂思都很豐富，我等於是在跟不同作曲家談音樂戀愛。」