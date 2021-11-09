立碁（8111）公布第三季財報，在電動車模組、電競相關營收合計占50％激勵之下，推升前三季每股盈餘攀升至1.31元，已超越2020年獲利，其中第三季毛利率維持高檔，達37.57％，連七季維持3字頭以上毛利率。

立碁統計，第三季各類產品線比重，其中電競相關產品達30％、電動汽機車LED模組達20％、LED零件達30％、工程標案5％，值得注意的是，立碁與國外客戶共同開發AR／VR擴增實境光學模組，切入元宇宙領域，目前已獲國內外專利。

相關產品歸類於不可見光／紅外線領域，營收占比第三季已達15％，由於產品幾乎全是客製化設計，脫離價格戰，立碁今年第三季毛利率達37.57％，為連續第七季站穩3字頭毛利率。

立碁9日公布第三季財報，單季獲利達5410萬元，約略貼近去年同期，季增42.37％，每股稅後純益0.5元，為近四季以來新高，累計立碁今年前三季獲利1.43億元，年增31.9％，每股稅後純益1.31元，已逾去年全年1.23元獲利。