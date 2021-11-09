新安東京海上產險與台灣樂天市場合作打造全新「未來事件交易所」虛擬保險平台，讓民眾至樂天市場除了可投保真實保險商品外，也可投保虛擬保險平台，讓民眾以簡單、有趣的虛擬投保重新認識保險，進而瞭解風險分散的重要性。

新安東京海上產險更攜手樂天桃猿棒球隊，將於11/10~11/11桃園棒球場舉辦「新安東京海上產險」主題日活動，為讓年輕世代更瞭解保險，於「樂天保險館」全新打造的保險體驗平台「未來事件交易所」，將保險概念融入精彩刺激的職棒虛擬事件，讓球迷們透過投保虛擬保險，從遊戲中體會保險的重要意義。

另為拉近年輕世代與保險的距離，新安東京上產險說，搭配11/10~11/11接連兩日在樂天桃猿主場桃園國際棒球場舉辦「新安東京海上產險」主題日，當天只要使用樂天點數1點即可投保「未來事件交易所」限定事件，投保還可享有拿到樂天桃猿周邊好禮的機會，同時，主題日現場還將推出LINE互動遊戲，參與回答問題就有機會領取樂天點數！ 新安東京上產險表示，「未來事件交易所」虛擬保險平台全站交易、理賠皆使用樂天點數，入手門檻低，民眾只要用少少的樂天點數就可進行事件交易，讓人人皆可輕鬆無負擔從遊戲中提升風險意識。

現在樂天保險館也跟上雙11購物節熱潮，新安東京海上產險說，推出今年以來最大優惠，民眾即日起至11月底止，透過樂天保險館連結至新安東京海上產險網路投保平台線上完成指定險種投保，即可獲得樂天點數最高200點，若當月於樂天市場店家消費(包含投保未來事件交易所)，最高還可再拿樂天點數1111點，還可參加新安東京海上產險舉辦的抽獎活動，包含Dyson吸塵器、萬元即享券等。