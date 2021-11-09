勞動部於11月9日與法務部共同舉辦「2021企業誠信論壇」，除邀請台灣績優營造相關產業參與外，也連線英國安全衛生執行署，分享英國在企業誠信促進職業安全衛生治理之成功經驗，並邀請大陸工程執行長Simon Buttery及奇美實業李建興副總經理專題演講，同時由勞動部職業安全衛生署鄒子廉署長、法務部廉政署鄭銘謙署長、交通部公路總局許鉦漳局長、英國在台辦事處基礎工程處李安鈴處長、台灣透明組織協會葉一璋副理事長參與座談，論壇聚焦企業應誠信經營，落實職安法令遵循，創造企業、工作者及政府多贏局面。

勞動部許銘春部長致詞表示，營造工程扮演著推動國家基礎建設及驅動台灣經濟繁榮發展的重要角色，因專業分工繁瑣及施工期間長等因素，發生職業災害風險較其他行業別高，勞動部特別將110年訂為營造業減災加強年，除提升營造業檢查量能，採取勤查嚴罰外，並成立「國公營事業減災跨部會平台」，強化公共工程施工安全管理效能，且積極開發「職業安全衛生數位學習平台」，提升勞工危害辨識力與安全衛生知能，同時向企業主呼籲，企業誠信經營、落實職安法令遵循，都是企業社會責任的具體展現。

營造業在台灣經濟發展中扮演重要的角色，期許企業主應秉持誠信與安全及對社會負責的態度，致力保障工作者在職場的安全與健康，創造更好的工作環境，達成提升競爭優勢及企業誠信經營的雙贏局面。

本次論壇以「營造法遵減災、透明誠信雙贏」為主題，透過先進國家及我國標竿企業的經驗分享，探討營造業法遵減災及企業誠信管理趨勢、營造業職安標竿學習與誠信治理優勢，及公私部門攜手齊努力優質職安衛環境等議題，由勞動部、法務部及營造業企業主參與，共同凝聚落實職業安全衛生法令措施、降低營造業職災，與強化法令遵循、誠信經營之價值目標，期藉由跨域結合，保障工作者職場的安全與健康，減少職業災害發生，營造幸福友善的工作環境。