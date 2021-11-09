民進黨立委管碧玲 (吳家豪攝)

民進黨立委管碧玲今日於臉書發文表示，高雄市長陳其邁在市議會答詢時，雖然沒有指名道姓，但是，大家都知道，他是首度鬆口，透露「台積電」來高雄的計畫，而自己也很確定，台積電會來高雄。

管碧玲指出，現在時機已經成熟，高雄發電要留著自己用，「南電中送，中電北送」的時代，總有一天要終結。高雄也要發展自己的產業，自己發電需要留著自己用。

管碧玲話鋒一轉表示，「珍愛藻礁」公投案將影響天然氣第三接氣站，若北部選民如果反對，請告訴高雄人民，燒高雄人的肺，發北部的電，良心又在哪裡？