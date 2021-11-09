金管會9日同意兆豐國際商業銀行向柬埔寨主管機關申請設立金邊分行轄下的大金歐支行。銀行局副局長童政彰表示，目前已有6家臺資銀行於柬埔寨設有2家子銀行、3家分行及1家代表人辦事處，兆豐銀大金歐支行將成第七個據點。

銀行局統計，截至2021年上半年為止，國銀在柬埔寨的總資產為1308億元，稅前盈餘19億元，較去年同期資產1272億元及稅前盈餘12億元都來得高，2020年12月底，國銀在柬埔寨的總資產則為1281億元、稅前淨利25億元。

童政彰表示，近二年來金管會核准國銀申設新南向分支機構較多的國家，包括越南、印尼、澳洲、新加坡跟泰國五個國家。其中以越南核准5家最多，包括合庫、上海銀、兆豐銀、台中銀與玉山銀等，但都是申請到越南設立代表人辦事處。

至於東協國家當地主管機關核准我國銀申設最近一次是2020年7月核准兆豐銀於柬埔寨金邊分行申設桑園支行，已於2021年2月開業。不過，金管會2020年8月就核准永豐銀申設的新加坡分行，目前仍未獲當地主管機關核准。

童政彰表示，目前兆豐國際商業銀行柬埔寨金邊分行轄下已設有金邊機場支行、奧林匹克支行、堆谷支行及桑園支行等4家支行。該行經評估柬埔寨經濟及金融狀況，以及與我國雙邊貿易與投資等情形，決定規劃申請增設大金歐支行，以提升金邊分行整體營運規模及效益。

兆豐國際商業銀行目前海外據點計有1家子行、24家分行、6家支行及2家代表人辦事處，分別位於澳洲、柬埔寨、加拿大、大陸地區、法國、香港、印度、日本、馬來西亞、緬甸、荷蘭、巴拿馬、菲律賓、新加坡、泰國、英國、美國及越南等18個國家或地區。