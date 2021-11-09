中央銀行代財政部標售的300億元20年期公債，最高得標利率0.749％，為逾一年半新高，較9月標售同天期的0.58％，大幅上揚16.9個基本點（1個基本點是0.01個百分點），券商主管認為，主要反應通膨及聯準會（Fed）升息預期，資金投標偏保守的結果。

根據央行公布20年期公債標售結果，吸引431億元資金進場搶標，投標倍數1.44倍，遠低於長期平均水準的2倍上下，得標利率高於市場預估的0.68～0.72％區間。本期以仍銀行業取得63％或189億元最多，其次保險業拿到23.33％或70億元，證券業有12％或36億元，票券業僅1.67％或5億元。

券商主管表示，美國通膨未見降溫，儘管聯準會（Fed）上周利率決策會議，宣布啟動縮減購債，並重申不急於升息，但市場普遍認為，明年底前一定升息，代表利率正常化的風險升高。畢竟20年期長券，必須面對更長期間可能出現的利率風險，加上在次級市場一向都屬於冷券，接手買盤相對弱。