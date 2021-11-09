桃園市議會預算審查邁入第2天，藍營火力全開猛攻青年局，批假借照顧青年之名、行扶植公關公司之實，數千萬預算全委外，公務員連動腦監工都不用，時代力量簡智翔和無黨籍牛煦庭也不滿預算浮編，動議刪除多筆「疊床架屋」預算，獲藍營力挺，綠營後面已無力提擱置抗衡，直接進入表決，總計共15筆、近4000萬預算遭刪。

「青年局就是假借照顧青年之名，行照顧公關公司之實！」議員舒翠玲說，青年局成立6年至今最大成就就是燒錢，花一堆錢不斷整修閒置場館，再花一堆錢委外經營，錢都沒花在刀口上，直指人事費都很想全刪，「設計、執行、管理全委外，要公務員幹嘛？」且許多青年都反應青創基地等空間都是特定對象獨占，要使用還得先加入會員付錢，對青年設下多重門檻。

議員褚春來也認為上億元預算，編列名目五花八門，以活動、補助消化預算，強調支持青年但不該浪費浮編，藍營共刪除桃園設計庫青創基地營運計畫、青世代多元觀點社群平台發聲計畫、美國新創展會考察、以及補助學校和團體青年職涯發展活動費等9筆經費。

議員黃敬平、黃婉如也發現，青年局編列300萬要辦理青年節系列活動，但卻是以8月12日國際青年節為主軸，3月29日青年節隻字未提，怒批帶頭忘本，強調中華民國的青年節是黃花崗72烈士殉國紀念日，青年局根本是巧立名目、湮滅歷史，動議刪除一半預算，並附帶決議要以329青年節為主軸。

時代力量議員簡智翔也不滿青年局預算浮編、搶其他單位的工作，像是職場體驗大專院校也都在辦，創新創業輔導應由經發局來執行，「賺錢企業不該由青年局來補助！」動議刪除青創國際育成、大專院校職場體驗、微型創業輔導等3筆預算共730萬獲藍營支持。

議員牛煦庭也認為社會企業概念不該限於年輕人，編列在青年局名不正言不順，根本是情緒勒索，強調類似的社會議題應該放在更大架構下不分族群推動，舒翠玲也聲援認為在社會局成立桃園社會企業中心才合理，分別動議刪除社會企業中心營運計畫、社會企業國際論壇等。

民進黨人數不敵，雖然議員呂林小鳳、陳雅倫、余信憲、林志強等多次護航聲援希望讓青年局充分解釋，認為相關預算有助提升青年能見度、走向國際，但也「恨鐵不成鋼」感嘆：「一問三不知，到底有沒有準備！」甚至在「社會企業中心營運計畫」一案已放棄發言和擱置，逕行投票，總計15筆、3821.7萬元遭刪，綠營都有保留發言權拚翻盤。

另外牛煦庭多次提案，認為3個青創基地都已有高額委辦費，不解為何還要另外編列青創基地整體形象宣傳費200萬，根本是重複編列，在桃園財政壓力大下「大可不必」，動議宣傳費全刪、5個青創基地委辦費刪除2成，綠營無意見，2案卻都遭藍營議員反對，提擱置案抗衡，為預算護航，大會意見不一動用表決下，「藍綠合鳴」、牛1人「孤鳥難鳴」，2度闖關失敗。

青年局解釋所有計畫都依政府採購法辦理，同仁都要進行履約管理，更有效率服務年輕人，另社會企業是新型態創業模式，透過輔導計畫鼓勵青年關注社會問題，也希望可以得到國際認證、跟上其他國家，至於青年節是為了與國際接軌才自去年改期，明年將2個日子都辦國際論壇、成果展和探索體驗，會再努力向議員釋疑，力拚恢復。

總計青年局、資科局、捷運局和秘書處共有35筆預算、3億9110萬餘元遭擱置，15筆、3821萬餘元遭刪除。