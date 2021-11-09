由水保局監製企劃、臺灣首部以咖啡為主題的微電影《第一杯咖啡》找來日籍「臺灣媳婦」大久保麻梨子、亞太影后陸弈靜，及實力派演員曾少宗、尹昭德、米七偶偕同世界咖啡沖煮冠軍王策共同演出。劇中飾演曾少宗媽媽、並在片中開咖啡廳的陸弈靜今（9日）在記者會上透露，其實現實生活中也與咖啡有難分難解的緣分。

陸弈靜30歲前曾經營咖啡館維生，曾自稱是「嫁給咖啡的女人」，也因為開店執著選出好咖啡得長期大量試喝，她表示當時幾乎把咖啡當水在喝，嚴重到連上廁所「尿尿都是咖啡味」，也導致她當時血紅素僅是正常人一半，歷經生病鬼門關前走一遭的她毅然決然收店，她說：「如果店沒收，我可能就掰掰（走了）了。」而「咖啡」更是間接開啟她進入演藝圈的重要關鍵，當年她在景美開的咖啡店吸引了許多文人、導演、作家、攝影師、畫家，也因此認識了帶她進演員這一行的導演蔡明亮，因病收店的陸弈靜原本只是在蔡明亮的電影軋上幾角，後來就這樣一路演下去，她笑喊：「當演員這件事話說從頭，其實這一切都是蔡明亮或咖啡害的。」

曾少宗也透露自己對咖啡的喜愛，有時會早起挑咖啡豆沖泡，展開美好的一天，他熱愛喝咖啡但笑稱不考慮開店，品嚐就好。該片故事以聯結臺日2地咖啡文化出發，對於能藉由影片拍攝串起臺日交流橋樑，並推廣臺灣咖啡給日本家鄉的大久保麻梨子感到特別榮幸，這部也是她繼《播種的旅人》後第2部回歸日本演藝圈的電影，尤其因為疫情關係已經1年多沒回日本老家，也讓她特別珍惜這次的演出機會。