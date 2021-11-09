導演廖士涵與吳慷仁、宋芸樺一起宣傳《亞洲怪談2：送煞》。（羅永銘攝影）

吳慷仁、宋芸樺主演《亞洲怪談2：送煞》。（HBO提供）

宋芸樺在《亞洲怪談2：送煞》有中邪反應。（HBO提供）

吳慷仁、宋芸樺主演《亞洲怪談2：送煞》。（HBO提供）

宋芸樺、吳慷仁主演的HBO原創恐怖影集《亞洲怪談2：送煞》14日晚間10點首播，兩人9日與導演廖士涵一起受訪，吳慷仁透露有場戲是他被飾演女鬼的演員在聲嘶力竭、撕心裂肺的情緒下緊勒住脖子，而導演卻一直不喊卡，必須忍住讓該演員順著情緒發揮的他，被勒到幾乎快窒息斷氣，「瞬間有點想媽媽！」他也透露願接這部戲除了是因為廖士涵，也因為這是「非典型男主角」，他還特別問劇中老婆宋芸樺「我有很孬嗎？」，聽到答案是「有」，還滿意地說「孬就好」。

吳慷仁笑說，當天被勒了很多次，且這位女演員力氣不是在開玩笑的，但人家哪麼辛苦畫了一整天的特殊妝，只為了凌晨要拍那場戲，用那裝扮等那場戲真的很辛苦，所以他一定要讓對方完整拍到，事後他還誇她「手勁不錯」。

宋芸樺劇中撞見替自縊往生者舉辦的送煞儀式，因沒聽道士叮囑遵循習俗，而開始發生各種光怪陸離超自然現象，甚至有中邪狀態。宋芸樺透露，拍攝前還特別接受表演老師陳雪甄的肢體、聲音表演「特訓」，結果在製作公司上課時因為嘶吼鬼叫聲音太駭人，引來鄰居上門關切，「連同事都以為發生命案想報警」。她說看《粽邪2》時就被雪甄老師嚇歪，沒想到現場聊天時她就可以自然發出那種怪聲，不過也謝謝她打開自己身體、聲音表演技巧的全新體驗與極限。

宋芸樺說，她是看了導演作品才知道有「送煞」這習俗，拍戲期間雖然導演兩度遇到靈異現象，但她都不敢問發生什麼事，隨片的通靈老師也會表現很淡定讓大家安心，只是有幾次她剛好看到老師的手如「火影忍者」般重複做了很久的動作，自己的眼角餘光掃到，眼神不小心對望時，也只能乾笑，當作不知道也不想聽。後來聽導演分享經驗後，愈了解就愈想尊重且跟祂們和平共處。

她也透露其實家裡常出現一些奇怪無法解釋的現象，但都會要自己別想太多，例如櫃子裡有聲音或乾燥花突然掉下來，她就想說應該是老鼠或風吹，不想自己嚇自己，因為比起好兄弟，她更害怕現實中險惡的壞人。未來她也希望真有機會演女鬼，超想畫上特殊妝嚇人。

吳慷仁跟宋芸樺表示因為劇組團隊有很豐富的恐怖片拍攝經驗，會注意很多禁忌細節，所以拍攝現場沒有遇到靈異事件。不過導演廖士涵語出驚人表示：「我其實有遇到兩次，一次是半夜拍攝送煞隊伍出發時，我忽然聲音啞掉，完全講不出話來，結果通靈的老師就來問我剛剛是不是怪怪的，因為連續搖鈴聲，把『無形朋友』都叫過來，站在我後面，後來法師用意念把他們趕走，我聲音就好了。第二次是拍攝另一場戲時，通靈的老師說拍攝時在我螢幕旁邊一直坐著一個小女孩邊看邊笑，有點可愛，他不以為意，沒想到收工回飯店，小女孩也跟著我們回去，後來老師用天眼看出她竟是一位老太婆扮的。」

被問到為何再度選擇「送煞」主題，廖士涵表示：「送肉粽是台灣目前都還有的習俗，既神秘又有些恐怖色彩，而且通常只發生在台灣的沿海地區，台灣四面環海，用送肉粽的習俗來呈現，我覺得很可以展現台灣特有的風貌。」

《亞洲怪談》第二季由6名亞洲導演訴說當地的迷信及民間傳說，進一步探討人類面對超自然力量時，與自我的抗衡與拉扯，同時大幅提升劇中的恐懼元素，每個故事都將帶給觀眾不同的觀點與見解。導演陣容包括廖士涵（台灣）、松田聖子（日本）、西蒂斯里蒙哥西里（泰國）、埃里克馬帝（菲律賓）、比利克里斯汀（印尼），以及妮可沃福（新加坡）。第二季將在11月14日（日）晚間10點獨家於HBO GO上線，並在HBO頻道首播；CATCHPLAY＋中的HBO GO專區亦同步上架。