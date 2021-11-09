開福斯車的宋姓大學生，被開瑪莎拉蒂李男等三人痛打成顱內出血送加護病房治療。（民眾提供／盧金足台中傳真）

福斯擦撞瑪莎拉蒂 大學生遭暴打顱內出血 警移送法辦。

7日凌晨，台中市西屯區台灣大道3段與河南路口2輛自小客車發生交通事故，雙方下車理論，一言不合發生肢體衝突，開福斯車的宋姓大學生，被開瑪莎拉蒂李男等三人痛打成顱內出血送加護病房治療，警察局第六分局獲報迅速到場，除協助將傷者送醫，並將涉案人全數帶回依法嚴辦。

警方調查，25歲李姓男等3人駕駛黑色自小客沿台灣大道慢車道往市區方向行駛，與同向行駛於快車道欲切入慢車道的18歲宋姓大學生等5人駕駛之白色自小客車發生車禍。

搭乘瑪莎拉蒂的乘客23歲張姓男子，下車與宋男理論，進而發生拉扯，雙方徒手互毆，案經警方迅速到場制止，協助將傷者送台中榮總治療，宋男顱內出血送加護病房治療，警方將涉案張男等3人帶回，依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送台中地檢署嚴辦。

警方呼籲，民眾切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。