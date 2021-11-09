嘉義縣自2014年起，逐年選定18所學校，公告校園周邊、家長接送區全面禁菸，至今已有109所學校周邊被列入禁菸區，占全縣高中職以下學校7成。（呂妍庭攝）

為幫助校園師生遠離菸害，嘉義縣自2014年起，逐年選定18所學校，公告校園周邊、家長接送區全面禁菸，至今已有109所學校周邊被列入禁菸區，占全縣高中職以下學校7成，嘉縣衛生局預計，3年內全縣152所國中小及高中、職校園周邊將全面禁菸。

校園禁菸上路多年，許多縣市也把校門口、人行道等戶外區域納入管制範圍，有別其他縣市一次性全面管制，嘉義縣採取分年公告實施，除首年2014年公告管制1所小學，之後每年管制18所學校，至今年已管制109校，只要民眾在全面禁菸區吸菸，違者可處2000元以上，1萬元以下罰緩。

衛生局企劃科長張瓊蓉指出，會選擇逐年公告、施行，主要是考量到嘉縣幅員大，學校又分散，為落實宣導，才會採取逐年選定18間學校進行公告，至於範圍由各校選定，多半以校園周邊及家長接送區為主。

除校園持續擴大禁菸，嘉義縣禁菸新規定也於1日上路，公告縣內4大連鎖便利商店約190家，騎樓及庇廊全面禁止吸菸，違者最高罰1萬元，嘉義縣衛生局、警察局在公告上路後鎖定吸菸熱點加強稽查，僅查獲吸菸行為人1人，並依法開單告發。

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