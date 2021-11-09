鄭偶然（左）很開心與偶像真理翰在《金家餃子館》合作。（中天娛樂台提供）

國民爸爸安內相，終於等到心中夢幻角色。(中天娛樂台提供)

中天娛樂台11日起播出韓劇《金家餃子館》，該劇描述冷酷無情的外科醫生韓錫勳（真理翰飾），為尋找親生父母回到韓國，因意外與安內相、鄭偶然成為一家人。真理翰曾在韓劇《奇皇后》裡飾演默默幫助承娘的托托將軍，女主角鄭偶然對他相當難忘，透露那時自己就是真理翰的粉絲，當得知《金家餃子館》能與偶像一起拍戲時非常開心也備感榮幸。

真理翰提到拍攝《金家》最深刻難忘的一場戲，就是當接到自稱是他親生父母的匿名電話，因為不想放過任何尋親機會，路途中不小心出車禍，當時導演提出這場戲可請替身拍攝，但他卻選擇自己直接上場，前後總共拍了15次才完成，他說因為這場戲是該劇很關鍵的轉折點，所以他想努力詮釋讓這場戲更為完美。

同劇演員還有韓國資深男星安內相，是觀眾心目中的爸爸專業戶，《大老婆的反擊》、《擁抱太陽的月亮》等作品，讓他擁有「國民爸爸」及「最佳綠葉」稱號。安內相透露一直很想演沒有背景、沒有錢、沒有依靠這類的角色，等了很久終於等到《金家》裡頭「金正道」一角，整部戲拍攝過程，大家都相處融洽，真的就跟一家人一樣。

真理翰繼《漢城別曲-正》再度與安內相合作，他也對這位前輩由衷敬佩，這次在《金家餃子館》與安內相拍攝第一場戲時，他非常緊張，甚至後來回想一度忘記是怎麼拍完，但他在拍攝期間，從前輩身上學到很多，拍哭戲時，常常被感性情緒感染，覺得安內相是他想成為的目標之一。

《金家餃子館》故事以親情為主軸，沒有血緣關係也能成為一家人，天才外科醫生韓錫勳為了尋找父母回到韓國，不料接連發生意外，導致人生跌落谷底，金雪華一家對他伸出援手，讓他第一次體會什麼是家的感覺，也在過程中讓他尋找到真正的家人，並找到真愛。《金家餃子館》將於11月11日晚間7點在中天娛樂台首播。