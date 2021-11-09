柯震東（右）和林哲熹在《金錢男孩》中有大尺度床戲。（羅永銘攝）

柯震東、林哲熹主演同志片《金錢男孩》將在本月19日上映，片中有多場大尺度床戲，是柯震東從影以來最大尺度，之前的作品恰巧都是純純的愛戀，他說自己毫無顧忌，「我的身體在拍戲時都是屬於開放的狀態，不需要做什麼心理建設」，林哲熹則是表示每部作品都親慘了早已習慣，也透露「跟男生其實沒不一樣」，至於現場是否有主動引導時，他不忘笑虧「個人經驗（應該是柯震東比較多）」。

柯震東直言拍攝該片印象最深刻的就是有超多場床戲，不只林哲熹，與黃鐙輝、白宇帆也有，加上導演又常覺得不夠猛烈一直NG重拍，拍攝過程中有無不小心起反應？柯震東秒回「這點滿確定我是直男」。林哲熹也分享事前有看男男成人片研究體位來揣摩床戲，導演還有給他們看1本超厚的大陸同志男妓論文，但2人皆認為每個去從事這個行業的人都有不同的狀況，「還是了解角色比較重要，再用這個角色去揣摩妓男，就會有他的合理性」。

這次飾演的「梁飛」渴望一段平穩的愛情，柯震東表示戲外的自己恰巧相反，「你知道跟這個女生在一起會很安逸，但可能又會去跟你喜歡她勝過她喜歡你的人在一起，即使過程充滿波折」，並透露確實有動過結婚念頭，不忘澄清「我每一段都是發自內心深刻的愛戀，不是大家認為的那樣啦」，他也說自己是會把親情跟友情擺在愛情前面的人，歷任女友確實也很常因為這點抱怨過他。

林哲熹私下也會為了身邊的人犧牲自己。（羅永銘攝）

林哲熹在片中為愛人付出一切，甚至被打斷腿也在所不惜，現實生活中的他和模特兒女友Cindy穩交7年多，他說自己也是會願意為了另一半和朋友，犧牲自己做任何事情的付出型人格，但因為悶騷，沒有內建聊天系統，又時常愛在心裡口難開，並笑曝自己好像是同志們會滿喜歡的類型，求學時期很常被同性追求，「可能我看起來不是那麼好親近，大家都會有種狩獵的心態」。

柯震東因《金錢男孩》再次入圍金馬影帝。（羅永銘攝）

林哲熹被點名今年金馬男配角的遺珠。（羅永銘攝）

最後談及再度入圍金馬影帝的感想？柯震東說因為今年有報名3部，所以很怕若都沒被提名的話會很失望，不過比起5年前的《再見瓦城》，已經沒有那麼強的企圖心，但仍希望能拿獎，也想搶當「紅毯第1帥」。林哲熹則是包括該片和《青春弒戀》2部報名的作品中，都被剪掉不少戲分，他坦言「心裡一定會失落」，至於被點名金馬男配角遺珠，他安慰自己「已經集滿3顆，就等7顆召喚神龍了」。