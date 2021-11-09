有別於去年，今年由教育部發放的加碼券「動滋券2.0」無法再購買體育用品，只能用在「做運動、看比賽」的服務事業，不少抽到的民眾都覺得不如去年好用，不過有網友表示，日前一口氣將5張動滋券全花光了，沒想到動滋券還有這種功用，在臉書曝光後，讓眾人嗨翻，直呼：「我的券有救了」。

一名母親在臉書社團《家有男孩崩潰日常》表示，日前拿到動滋券後，一口氣全花在桌遊上，把價值2500元的桌遊全帶回家，還興奮說道「兒子一定樂翻了！」貼文曝光後，讓不少網友驚喜，紛紛回應「買桌遊超棒的」、「你兒子會愛死你了」、「我的券有救了」。

對於不少網友敲碗狂問「要在哪買」、「求店面！大家都在找動滋券可以用的店啊」，原PO則回應表示，沒想到會引起這麼多人關注，並透露自己是在汐止的「瘋桌遊」買的，從她PO出的照片可見，她一口氣抱了至少6盒的桌遊，疊起來幾乎有半個人高。

根據動滋券官網，在店家查詢頁面，輸入「桌遊」搜詢後，包括新北市汐止區及高雄市苓雅區都有合作店家。依照規定，動滋券可使用在做運動、看比賽等運動產業類別店家，例如各類運健身課程、運動場館、路跑活動、登山活動、觀看中華職棒、職業籃球賽事等，使用期限至明(111)年6月30日止。