又見美國議員訪台 外交部：AIT安排行程 19:412021/11/09 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部發言人歐江安(外交部提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網傳美國聯邦參眾議員今晚搭乘軍機來台訪問，外交部表示，相關行程是由美國在台協會台北辦事處（AIT）協調安排，外交部提供訪團所需的行政協助，並就相關防疫措施協調中央流行疫情指揮中心。 外交部指出，本案經台美雙方協調結果，並基於尊重訪賓意願，相關資訊將適時對外說明。 核協議若恢復 伊朗：美國應保證不再退出 桃園藍營人數優勢 大砍世客博逾2億預算 #相關 #協調 #外交部 #AIT #美國議員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積交資料給美國 經長：保留機敏文件 04:102021/11/09 財經焦點 台積電提資料給美國 王美花：企業會配合但不涉及機密 14:412021/11/09 財經 幼兒園師生比40年不變 黃偉哲指最好降為1：10 13:112021/11/09 生活 嘉縣太保人口增 第1選區議員估多1席 04:102021/11/09 地方新聞 反萊豬掛勾入CPTPP 陳以信嗆未戰先降 04:102021/11/09 焦點要聞 綠議員爆「北捷東環段與基捷雷同」批柯搏聲量 柯P酸：林右昌比較需要 15:322021/11/09 政治 防疫旅館搶光 蘇貞昌承諾：研議放寬2年除籍限制至3年 13:152021/11/09 政治 美重申確保防衛能力 外交部：對台承諾堅如磐石 13:432021/11/09 財經 貼身隨扈爆操守不佳遭調職 議員加碼控「偷吃」 柯文哲大驚冒一句 16:432021/11/09 政治 美增兵是趨勢 要把台灣變豪豬 加強灘頭戰能力 10:082021/11/09 軍事 美國上市監管趨嚴 高盛：中企轉向赴港IPO 04:102021/11/09 全球財經 政治熱門新聞 兩岸開戰台灣能撐多久？郭正亮語出驚人 - 政治 政府買到59萬劑即期品AZ疫苗？ 街頭民調結果曝光 - 政治 直播》顏寬恒宣布參選立委 朱立倫、盧秀燕、江啟臣現身力挺 - 政治 顏寬恒將出戰台中補選 媒體人脫口一句 在地人喊8字 - 政治 遭陸列「台獨頑固份子」對他影響最大 吳子嘉：選舉資金恐被斷光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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