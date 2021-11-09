網傳美國聯邦參眾議員今晚搭乘軍機來台訪問，外交部表示，相關行程是由美國在台協會台北辦事處（AIT）協調安排，外交部提供訪團所需的行政協助，並就相關防疫措施協調中央流行疫情指揮中心。

外交部指出，本案經台美雙方協調結果，並基於尊重訪賓意願，相關資訊將適時對外說明。