《日刊現代》數位版報導，日本航空自衛隊的一名3等空佐（少校），先前多次在基地餐廳用餐時，拿走並吃掉超過規定數量的納豆和麵包，遭他人舉發，最後被空自給予停職10天的處分。

根據報導，這名隸屬於空自航空救難團那霸救難隊的40多歲男性3等空佐，於2019年5月23日至6月4日期間，多次在基地的餐廳用餐時，於明知每人限拿一份之下，拿走多個放在桌上的納豆和麵包，並若無其事地將其吃掉。

由於這名3等空佐都直接把納豆和麵包放在餐盤上，完全沒有想要隱瞞的意思，導致遭同時也在餐廳用餐的其他自衛隊員發現並舉發。那霸基地近期宣布，這名3等空佐被處以停職10天的處分。

這名3等空佐表示：「因為感覺份量不夠，所以才多拿了一些。」《日刊現代》數位版指出，由於基地伙食費低廉，他多吃的納豆和麵包，總價值僅175日圓（約新台幣43元）。但根據日本媒體先前統計，40多歲自衛官的平均月薪可達35至40萬日圓（約新台幣8.6至9.8萬元），相較之下只是小錢，因此被停職根本是虧大了。

未住在基地宿舍的自衛官若想於基地餐廳用餐，只須繳交伙食費即可。不過那霸基地公共事務單位表示，為避免食物浪費，納豆等盒裝配菜的數量會按照人數分配，如果有人多吃，就可能讓其他人吃不到；而這名3等空佐所吃的量，顯然已超過其繳交的伙食費，是不正當的行為，因此給予處分。