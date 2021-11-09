民進黨前主席施明德昨天發文稱謝長廷只是收割前人成果的「撿檨仔人」，謝長廷今天也發文回擊，「如果有任何人說只有他是耕耘，辯護律師這一代都是『撿檨仔』，享受他耕耘的成果，這口氣恐怕連神佛都震驚吧！」

謝長廷表示，為台灣奮鬥的每一個人，都是站在前人耕耘的成果上，才有基礎努力。從這個角度來看，他們會被稱為鐮刀組，收割前人努力的成果，但同時他們也繼續開拓更多機會，留給後一代。從這個角度看，他們是鋤頭組，耕耘者。而後代是鐮刀組，這樣一代又一代不斷的努力和接棒，每個人都是鐮刀組，也是鋤頭組，這是很正常的狀態。

謝長廷說，以台灣話來表現，就是「種檨（芒果）仔」和「撿檨仔」。美麗島前輩站在雷震、蘇東啟、郭雨新等先賢奮鬥的成果，我們承接美麗島前輩的成果，都是撿檨仔。但我們這一代也拒絕金錢誘惑，以及情治監控，創立了民進黨，並奮鬥終結萬年國會，讓國會全面改選，我在612事件因此被判刑褫奪公權，但留下成果給下一代，甚至施明德也因此出獄就能當黨主席、並參選立委，這就是台灣生生不息的民主力量。

謝長廷諷刺說，如果有任何人說只有他是耕耘，辯護律師這一代都是撿檨仔，享受他耕耘的成果，這口氣恐怕連神佛都震驚吧！