美國半導體巨頭AMD周一(8日)舉行線上新品發表會，宣布取得大舉進攻元宇宙商機的Meta訂單，替其打造資料中心伺服器處理器晶片，激勵AMD股價當日收盤大漲超過10%。此外，AMD也宣布新款GPU，以及未來Zen 4架構藍圖，將分別採用台積電6奈米、5奈米製程，甚至動搖競爭對手英特爾的客戶。

英特爾終於在10月底發表代號為Alder Lake 第12代Core i 系列處理器，由自家的Intel 7 製程，一改過去多核心策略，採用大小核心，不僅改善架構限制，更對應不同運算需求發揮更高效率，以目前評測內容來看，被稱為最強遊戲處理器 Core i9-12900K，的確在效能表現上超過AMD Ryzen 9 5950X表現，市場也在等待AMD怎麼出招回擊。

AMD搶在GPU巨頭NVIDIA周二GTC之前舉行發表會，頗有較勁意味。AMD也推出與台積電合作打造3D chiplet、採用3D V-Cache 垂直堆疊快取技術的第3代 EPYC處理器Milan-X 系列，微軟也在活動上宣布將採用。

包括微軟，英特爾的伺服器處理器客戶包括Alphabet旗下的Google Cloud、亞馬遜旗下AWS，也多與AMD達成交易，讓競爭對手英特爾備感壓力。

AMD宣布明年2款第4代EPYC處理器，採用台積電 5 奈米製程，分別以Zen 4 架構、代號為Genoa的處理器，以及針對雲端運算、採用 Zen 4c架構，代號為Bergamo的產品；發表的AMD Instinct MI200 系列新加速器，包括最高階的 MI250X、MI250，以及MI210，委由台積電6奈米製程，採用全新 AMD CDNA 2 架構，為首個多晶片、支援128GB HBM2e 記憶體的 GPU。

AMD指出，MI210為PCIe 規格，MI250X、MI250為OAM（開放加速模組）規格，將最大化運算效能，EPYC 處理器與Instinct MI200將成為美國能源局與橡樹嶺實驗室新一代Frontier 超級電腦的基礎。

AMD 執行長蘇姿丰指出，AMD正在擴大產品範圍，涵蓋更多市場產品，反應公司對於執行能力充滿信心。蘇姿丰指出，至於與 Meta 合作細節，將在本周稍晚的開放運算高峰會（OCP）公布內容。

AMD在2017年推出全新架構Ryzen系列處理器以及Vega系列顯卡，加上採用台積電7奈米製程，在效能、研發與製造成本控制上有強勁表現，並獲得市場巨大迴響，目前已經在X86架構市場取得將近4分之1市占率。