示意圖／新華社

美國發表聲明指責多個國家和地區的人權和民主狀況，其中提到香港。對此，中國外交部發言人汪文斌回應，中方堅決反對美方打著人權、民主旗號抹黑香港形象、擾亂香港法治、唱衰香港發展。香港事務屬於中國內政，不容外部勢力干涉。

汪文斌指出，《香港國安法》制定實施以來，「黑暴」行徑幾近絕跡，社會秩序和民眾正常生活得以恢復，廣大香港市民及外國在港人士的各項合法權利得到切實保障，香港呈現由亂轉治、由治及興的美好前景。廣大香港同胞享有的民主、自由權利是英國殖民統治期間所無法比擬的。美方將殘害香港市民、損毀公共設施的暴力犯罪行為稱作是「美麗的風景線」，卻把港府依法維護公民權利和社會秩序說成是「侵犯」人權自由，這再次展現了什麼叫「美式雙標」，也再次暴露了美方所謂的「人權」「民主」的虛偽本質。

汪文斌批評，美方一再以「人權」「民主」為自己干涉他國內政、破壞地區和國際安全的行徑辯護，但從伊拉克到敘利亞，再到阿富汗，事實一再證明，美國強行對外推銷自身民主和價值觀給世界帶來的不是穩定和繁榮，而是動盪和災難。美國是人權、民主的信用透支者，「美式民主」早已破產。