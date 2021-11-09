畢書盡、李玉璽搶先到「2021 TCCF創意內容大會」的「未來內容展」體驗。（三立提供）

畢書盡、李玉璽搶先到「2021 TCCF創意內容大會」的「未來內容展」體驗。（三立提供）

「2021 TCCF創意內容大會」10日盛大開展，畢書盡、李玉璽9日受邀搶先開箱體驗今年亞洲最強內容展會三大區塊之一的「未來內容展」，響應年度最夯關鍵字「元宇宙」，畢書盡和李玉璽在專人導覽下，進入由5G帶來的沉浸式體驗，更戴上VR享受劇院式隨選即看的高規格體驗，兩人都忍不住表示不想回家，要留下來把每件作品都體驗一遍才過癮。

去年畢書盡曾舉辦過一場透過VR特效舉辦的線上虛擬演唱會，全新的演唱感受成為獨一無二的回憶，這次開箱TCCF的未來內容展，從入口「蟲洞」進入開始，他說就好像進入到全新的宇宙空間，尤其是戴上VR後享受5G VR Cloud家庭劇院，不用到電影院排隊就能在家隨選即看，讓已身為人夫的他，更直呼這樣在家顧小孩就不用怕無聊了。李玉璽也說：「沒想到現在VR影片已經進步成這樣，如果有機會我也好想拍拍看這種影片喔！」

另一項「光廊」作品，只要透過掃描進入互動系統，就能獲得專屬光圈跟即時光點座標，移動過程中若接觸到人，光圈就會產生振盪與迴響。李玉璽玩心大開，早早站好作戰位置，想偷踩師兄的個人座標，結果兩人一來一往被大家笑說根本在跳舞。由於「光廊」將每天各國最新Covid-19確診數資料視覺化，呈現在投影畫面中，象徵即使在疫情之下，你我仍可在黑暗中的光影之間交會。得知作品意涵，李玉璽和畢書盡也有感地說：「之前看過投影的展覽，但這次特別的互動方式，讓自己真的就像進入到另一個世界，而且疫情改變了世界，我們還有機會能出門逛TCCF實在太幸福了！」

後疫情時代來臨，年度最夯關鍵字也聚焦「元宇宙」，今年TCCF「未來內容展」就以Metaverse Playground 未來宇宙遊戲所作為策展主題，打破實體策展時間、空間限制，聯手沉浸式品牌、國際作品等，並結合5G VR Cloud業者，設計多項沉浸式體驗作品、以及多樣的主題活動，要讓大家從11／10起至11／14於松山文創園區，従線下走進線上，進入前所未見的元宇宙空間。