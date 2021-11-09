加密幣市場多頭行情越燒越旺，比特幣周一一舉衝破6.8萬美元，與以太幣同步改寫歷史新高價，加密幣總市值過去一個月總計狂飆近1兆美元，即將攻克3兆美元的里程碑。

根據Coindesk報價，比特幣周一就攻破6.8萬美元大關，周二歐洲交易時段報68086美元，上漲3.2％，盤中最高一度來到68500美元，第二大加密幣以太幣也續漲1.3％至4815美元。

根據CoinMarketCap的資料，加密幣市場總市值周二已來到2.945兆美元，3兆美元大關近在咫尺，過去一個月來總計暴漲近1兆美元，可見多頭行情有多猛烈。比特幣穩居加密幣一哥寶座，市值達1.284兆美元，以太幣市值也漲到5687億美元。

CoinDesk報導指出，比特幣被許多投資人視為如黃金具有價值保存的資產，因此在市場普遍擔心通膨升溫的情況下，比特幣受到避險買盤的追捧。

此外，根據Glassnode的區塊鏈資料顯示，目前比特幣錢包帳戶餘額大於零的戶數又回升至近3900萬戶，逼近5月創下的3870萬戶的歷史高點。

還有，比特幣挖礦算力歷經7月因中國政府查緝重挫後已止跌回升，預料今年底前可望締造歷史新高。

以太幣大漲的主要原因是因媒體報導在「倫敦硬分叉」升級後，以太坊系統銷毀的以太幣超過增發的情況已歷時至少一周。以太坊透過「倫敦硬分叉」引入一種新機制，銷毀大部份計算交易費用的以太幣。

除此之外，市場對於以太坊區塊鏈的可擴張性和高交易費用感到擔憂，因此部份投資買盤也將注意力轉移到solana、polkadot、terra和avalanche等其他以太幣替代貨幣上，推升相關加密幣大漲。

另據區塊鏈數據公司Kaiko的資料顯示，自年初以來，以太幣的交易熱度已有遭其他主流加密幣取代的趨勢，以全球第一大加密貨幣交易所幣安為例，以太幣交易量比重已從今年初的76％，下降到目前的42％。