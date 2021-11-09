據時事通信社9日報導，日本聯合執政的自民黨與公明黨同意發放給18歲以下孩童每人10萬日圓（約台幣2.4萬元），購物券與現金各佔一半，做為政府疫情紓困與提振經濟計畫的一部分。執政聯盟亦同意提供10萬日圓現金給受疫情衝擊的低收入家庭。