日本大手筆振興經濟 18歲以下普發10萬日圓 19:502021/11/09 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據時事通信社9日報導，日本聯合執政的自民黨與公明黨同意發放給18歲以下孩童每人10萬日圓（約台幣2.4萬元），購物券與現金各佔一半，做為政府疫情紓困與提振經濟計畫的一部分。執政聯盟亦同意提供10萬日圓現金給受疫情衝擊的低收入家庭。 疫情期間沒得花 北市補償長者1500 疫情催促宅商機 觀葉植物身價翻萬倍 #聯合 #日圓 #現金 #同意 #大手筆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高市議會連11年寒冬送暖 今年1823戶創新高 14:082021/11/09 生活 數位5倍券加碼好康 今抽三台Gogoro電動單車 王美花曝自己還沒用券 18:342021/11/09 財經 民主黨期中選情告急 美逾半選民不爽拜登 民調曝關鍵原因 11:152021/11/09 國際 《通信網路》接軌離開沙盒實驗奏效 統振10月營收月增逾1成 11:592021/11/09 財經 雙11將至 貨運業超時工作、加班費未給付違法最多 11:572021/11/09 生活 第14輪打這3款疫苗 18歲以上全開放 預約日出爐 14:112021/11/09 生活 看完蔡政府這3份民調 媒體人發現一件事 18:542021/11/09 政治 台積電拍板！ 砸2千億與SONY合資設立日本晶圓廠 18:362021/11/09 財經 連4天＋0 今增6例境外移入 確診個案添1死 13:512021/11/09 生活 偷神明金牌前還先拜拜求保佑 花蓮慣竊仍遭逮且羈押獲准 10:272021/11/09 社會 年輕人挺核佔多數 環團找呱吉、苗博雅當反方代表 11:162021/11/09 政治 財經熱門新聞 晶片業恐有驚人變化？ 張忠謀這句話曝老美野心下場 - 財經 神秘黑手怒拉台股500點 3大咖惡意放空下場超慘 - 財經 獨》台積電證實投資高雄煉油廠 設7奈米和28奈米廠 - 財經 - 工商 無痛存退休金》最新退休指南公布： 想65歲退休得準備「這些錢」 - 財經 台股神人阿土伯豪砸9千萬捐消防車 當年這樣買3天賺1億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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