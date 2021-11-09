被動元件廠前三季獲利大豐收，聚鼎（6224）、大毅（2478）、興勤（2428）9日公布第三季財報，前三季均賺逾半個股本，達5.05元、5.32元、9.51元，其中聚鼎、大毅已超越2020年獲利，相關廠商對2022年營運看法審慎樂觀。

統計今年前三季獲利跨越1個股本的被動廠有國巨（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）；興勤則以9.51元接近1個股本；前三季已賺逾半個股本的則有凱美（2375）、聚鼎、大毅，且均已經超越2020年獲利。儘管第四季有季節性淡季，加上長短料、缺櫃等雙重變數，然而以全年獲利預估值計算，絕大多數被動元件股的本益比均不到十倍。

大毅9日召開法說，公司預期度過第四季庫存消化，IC供給恢復正常之下，可望重啟拉貨動能，2022年景氣看法審慎樂觀，大毅更積極調整產品組合，除了原有的晶片電阻之外，保護元件比重以40％為目標。

聚鼎5月合併TCLAD，今年處於整頓期，加上TCLAD位於美國的工廠缺工、車用IC短缺，致稼動率沒有滿載，因此提列一筆TCLAD虧損，聚鼎內部對2022年營運看法偏向樂觀，除力拼TCLAD營運轉虧為盈之外，聚鼎本身的散熱基板獲中、美兩地電動車廠訂單，規劃明年上半年投入量產；三端保險絲（CLM）通過日系電池大廠認證，將從該牌的工具機電池切入，後續將再導入電動車電池。

聚鼎9日公布財報，第三季獲利1.36億元，每股稅後純益1.59元，季減8.7％、年增30.77％，為史上單季第四高紀錄，累計聚鼎今年前三季獲利4.26億元，已逾2020年全年獲利，年增56.7％，前三季每股稅後純益5.05元。