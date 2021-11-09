菲律賓統計局9日公布，該國第三季國內生產毛額（GDP）年增7.1％，遠優於市場預估的年增4.2％，主因在於去年比較基期較低，以及製造業、營建業與服務業逐漸從疫情低谷中復甦。若按季來看，第三季GDP季增3.8％。

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