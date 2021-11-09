菲律賓第三季國內生產毛額年增7.1％ 遠超預期 19:502021/11/09 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓統計局9日公布，該國第三季國內生產毛額（GDP）年增7.1％，遠優於市場預估的年增4.2％，主因在於去年比較基期較低，以及製造業、營建業與服務業逐漸從疫情低谷中復甦。若按季來看，第三季GDP季增3.8％。 《國際經濟》菲國第三季GDP降至7.1％ 全年達標可期 《電子通路》聯強10月營收年增18％ Q4戰新高 #菲律賓 #國內生產毛額 #GDP #超預期 #統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華車前三季獲利年增28％ EPS達5.9元 17:452021/11/09 財經 10月營收－萬泰科年增46％ 成長顯著 04:102021/11/09 證券．權證 台中國際動畫影展售票率遠不及之前 新聞局：較去年成長13％ 14:482021/11/09 生活 《半導體》世界先進10月營收月減年增 Q4將再創高 17:392021/11/09 財經 騰訊音樂Q3盈利勝預期 付費用戶7120萬創新高 11:302021/11/09 財經 股價指數期貨贏家專欄－美財報優於預期 CPI受關注 04:102021/11/09 證券．權證 《電機股》強信-KY前10月營收年增4成 Q4旺季可望延伸至下季 16:142021/11/09 財經 達方第三季每股盈餘1.08元 18:492021/11/09 財經 科技股續強 11檔全球科技型基金淨值創高 11:292021/11/09 財經 《紡纖股》儒鴻下季營收年增看2位數 明年H1樂觀 16:312021/11/09 財經 《半導體》台積續強 台股闖關17500 10:342021/11/09 財經 財經熱門新聞 晶片業恐有驚人變化？ 張忠謀這句話曝老美野心下場 - 財經 神秘黑手怒拉台股500點 3大咖惡意放空下場超慘 - 財經 獨》台積電證實投資高雄煉油廠 設7奈米和28奈米廠 - 財經 - 工商 無痛存退休金》最新退休指南公布： 想65歲退休得準備「這些錢」 - 財經 台股神人阿土伯豪砸9千萬捐消防車 當年這樣買3天賺1億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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