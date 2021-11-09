台積電9日與索尼半導體解決方案公司（Sony Semiconductor SolutionsCorporation）共同宣布，台積電將於日本熊本縣設立一子公司JASM，初期採用22／28奈米製程提供專業積體電路製造服務，以滿足全球市場對於特殊技術的強勁需求，索尼半導體解決方案公司將投資少數股權。

索尼半導體解決方案公司是索尼集團的全資子公司，也是圖像感測器領域的領導者。

台積電董事會9日核准以不超過美金21億2340萬元的股權投資於日本子公司，以提供專業積體電路製造服務。

董事會並核准資本預算約美金90億3644萬元（約新台幣2394億6484萬元），進行建置及升級先進製程產能；建置成熟及特殊製程產能；建置先進封裝產能；廠房興建、廠務設施工程及資本化租賃資產等。

位於日本的JASM晶圓廠預計將於2022年開始興建，並於2024年底前開始生產。此晶圓廠將直接創造約1500個專業工作機會，月產能達4萬5千片12吋晶圓。