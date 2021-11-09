英國政府在當地時間11月8日宣佈，自11月22日起，英國將認可世衛組織緊急使用清單上的所有新冠疫苗，也包括中國的科興與國藥疫苗在內。完成接種獲批疫苗的旅客獲准入境英國，且在抵英後無需自我隔離。英國衛生大臣表示，希望此舉能有助於旅遊、企業與親人團聚。

《觀察者網》引述英國政府網站最新《旅行更新》聲明，從當地時間11月22日淩晨4點起，英國的「入境批准疫苗清單」將包括輝瑞疫苗、莫德納疫苗、強生疫苗、阿斯利康疫苗、科興疫苗、國藥疫苗和印度Covaxin疫苗。而在此之前，中國科興疫苗、國藥疫苗和印度Covaxin疫苗不被英國政府認可。

報導說，根據聲明，在《旅行更新》生效後，完成接種獲批疫苗、來自超135個獲批國家和地區的遊客將獲准入境，且無需在出發前進行核酸檢測以及到達後自我隔離，只需在抵英的兩天內支付「橫向流動檢測」的費用。

此外，英國政府還簡化了所有18歲以下旅客的入境程式。聲明顯示，這些人只需證明自己或其父母在入境前完成疫苗接種，便無需在出發前進行核酸檢測以及到達後自我隔離。

美國方面也將類似做法。美媒指出，美國將11月重新開放，允許「完全接種」新冠疫苗的外國人入境。美國疾控中心（CDC）發言人稱，所有接種了獲得世界衛生組織緊急使用認證的疫苗的人，均將視為完全接種。而此一做法也被認為是美國「變相認可」中國疫苗。

英國交通大臣沙普斯（Grant Shapps）說：「英國繼續從疫情中恢復並擴大對國際疫苗的認可，今天的通知標誌著重啟國際旅行進入下一步。」英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）表示，此項新規定對英國旅遊業、企業以及尋求團聚的親友來說，是向前邁出的一步。

報導說，在英國政府放鬆旅行限制之際，英國疫情仍未平息。根據英國政府資料，英國11月8日較前一天新增確診32322例，新增死亡57例。截至目前，英國累計確診超933萬例，死亡超14萬例。目前英國已有4585萬人完成疫苗接種，接種率達到79.7%。