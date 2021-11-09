上海之江生物科技股份有限公司一款針對新冠病毒的雙特異性抗體藥物，目前已經完成全部的臨床前研究，將進入臨床前申請（Pre-IND）階段。

該款藥物名為「SYZJ001」，據《第一財經》報導，上海之江生物科技股份有限公司總經理呂力琅表示：「該項目已正式進入中、美新藥I期臨床試驗申請前溝通交流（Pre-IND）程序，如果獲得一期臨床批件，我們已經做好了開展在人體的一期臨床實驗的準備。」呂力琅解釋，全球都很關注新冠治療的藥物，目前基本都是單抗藥物，SYZJ001則是一個大分子的雙抗藥物。

SYZJ001由靶向新冠病毒Spike蛋白受體結合結構域（RBD）的全人源IgG抗體分子和人源化納米抗體分子構成，兩個抗體可互不競爭地結合RBD蛋白的抗原表位，分別阻斷病毒與人體ACE2受體的結合，高效中和新冠病毒感染入侵細胞。

呂力琅表示，在實驗室內對新冠病毒的變種病毒株進行了臨床前研究，證實SYZJ001對各類變種病毒株的中和效果都非常好，尤其對現在全球比較普遍的Delta變種病毒株，也體現出了很好的中和效果。