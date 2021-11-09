福爾摩沙台新夢想家在台中洲際多功能運動中心斥資超過千萬打造全新場館設備，市長盧秀燕穿上夢想家3號專屬球衣到球場體驗定點投籃。（馮惠宜攝）

夢想家籃球隊董事長張承中也贈送台中市長盧秀燕3號專屬球衣。（馮惠宜攝）

「歡迎夢想家落腳台中！」2021 P.LEAGUE＋職業籃球聯盟例行賽即將於12月4日開打，福爾摩沙台新夢想家在台中洲際多功能運動中心斥資超過千萬打造全新場館設備，採用奧運賽事NBA等級專業比賽用地板、以及全新照明設備、籃框與場館休息室，台中市長盧秀燕9日親自到場為市民開箱，表達歡迎，更承諾會持續營造優質運動環境，成為球隊最重要夥伴及後盾。

夢想家新主場引進NBA等級夢想家專屬運動木地板，FIBA認證籃框、加設球場燈光設備，打造國際級比賽場地，另打造球員專屬休息室，還有專門水療設備，盧秀燕在夢想家籃球隊董事長張承中帶領下一一參觀體驗，夢想家也贈送盧秀燕3號專屬球衣、以及全隊簽名球作為紀念。

盧秀燕穿上夢想家3號專屬球衣到球場體驗定點投籃外，並與球員合影一起呼喊「台新夢想家冠軍！」她表示，P.LEAGUE＋職業籃球聯盟例行賽即將開打，今年夢想家主場移師洲際迷你蛋，市民看球不用到處跑，預祝台新夢想家摘金奪冠，並預告首場主場將於12月11日迎戰新北國王，歡迎球迷到場支持。

夢想家籃球隊董事長張承中表示，盧秀燕上任以來，對球隊、球場支持不遺餘力，讓他感受到市長對籃球的熱情，今年球隊與市府更密切配合，球隊今年將主場落腳於台中洲際多功能運動中心，球團目前已經添購設置NBA等級地板與全新賽事設備，最多可容納2000到3000人，打造中台灣高規格觀賽場地。

運動局指出，市府持續與夢想家基金會推展籃球運動，培育籃球運動人才，夢想家成立青年隊，球員積極在台中市各基層學校巡迴扎根，與各校學生互動，頗受好評，並參加各項三對三賽事，成績斐然，此外，今年全國運動會，台中市代表隊首次拿下冠軍，創造歷史，陣中擁有多位夢想家青年隊成員，顯示台中推展籃球運動已有具體成效。