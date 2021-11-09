大根曾是節目挨巴掌擔當。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》10日晚10點播出「為了搏出名拚了！演藝圈不是這麼好混的」，邀請陳為民、馬力歐、大根等來分享為了搏出名所做的犧牲。大根搶先分享剛入行經驗：「剛出道的時候很想去《全民大悶鍋》和《最大黨》，那是諧星的最高殿堂，我就每天來中天罰站看錄影，謀的就是他說這邊缺一個小弟你來。」而這機會還真被他等到，被九孔點名的當下心情非常激動，不料第一個任務竟然是要打九孔巴掌！這讓大根內心十分掙扎，遲遲不敢對前輩下重手，九孔等到耐心全無，直接對他「示範」如何打巴掌，也因兩人的互動意外有「笑」果，製作單位還將其設計成了節目固定橋段，大根便成了該節目的「挨巴掌擔當」！

對於「挨巴掌」的話題，陳為民也有話要說：「你（大根）一個單元被打有什麼了不起，以前我們做秀的時候，一天跑3、4個秀都正常，但4個秀都碰到余天大哥，被打多少次啊！」陳為民也說自己只要遇到打巴掌的戲，一定都是來真的，甚至就有過和謝麗金對戲時，被打到掌印太明顯，讓導演忍不住喊卡要求先補妝。

陳為民也特別表揚曾一起合作過的王家梁：「他在一部戲裡演我兒子，我打他耳光沒有一次不是來真的，演完他臉很紅地跟我講『為民哥不好意思，我剛剛被打到眼角膜有點脫落，我要去醫院看一下』。」王家梁的敬業程度讓全場來賓相當敬佩，唯獨Sandy發現端倪：「你是先稱讚，以防他未來告你是嗎？」

馬力歐則說，「你們這就皮肉被打一打會怎樣？我是冒著可能『絕後』的風險，整個連蛋蛋都豁出去了」，他還原當時參與的外景節目是要挑戰高空跳水，不料一上跳板就被那高度嚇慘，連教練叮囑的安全跳姿也忘得一乾二淨，在緊張的情況下，雙腳還沒站穩就往下跳，馬力歐相當後悔：「那高度下去水竟然會跟水泥一樣硬啊！」這讓全場來賓光用聽的就覺得痛，不過大家還是對馬力歐為什麼會接這危險通告很是好奇，他則解釋：「我那時候比較辛苦沒有通告，這個通告本來是5千，跳這個比較有危險性是7千！」

陳為民也有過險些喪命的外景經歷，他描述那次出外景恰巧遇上颱風，但製作人不僅沒取消錄影，還要他在危橋上玩高空彈跳，更狠的是製作人竟只說句：「你上新聞就會紅啦！」就算危險行徑引來警察關切，也仍阻擋不了節目要錄的決心：「我後來跳下去被拉起來的時候，那個橋下面兩組鋼樑，有一邊已經斷到剩2根而已，上來後主持人就做個結語，我說就我一個人跳啊？！」製作人的狠心企劃，引發全場罵聲連連，讓人意想不到的是這位製作人竟然是當集同場來賓梁赫群！梁赫群則向陳為民坦承：「不瞞你說，以前我們製作單位如果有新的遊戲，但不知道這個遊戲危不危險時，我們就會發兩個藝人來試，一個是為民哥，一個是康康哥。」