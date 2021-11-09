全台第一座跨界沉浸式體驗場域《AMBI Space ONE》，9日盛大開幕，除提供現場嘉賓親身體驗沉浸秀外，更邀請台新銀行的虛擬行員「ROSE玫瑰小姐」及「SUNNY太陽先生」擔任開場嘉賓，栩栩如生的虛擬行員，認真親切開場引導並與現場嘉賓互動，巧妙地營造熱鬧的開場氣氛，跨界合作共創科技與藝術的全新五感體驗。

《AMBI Space ONE》設於台北101購物中心五樓，未來不論產品發佈會、時裝秀或演唱會，搭配沉浸展演區五面環繞動態影像和立體環繞聲道，可隨時變換場景及特效，透過虛實混合的技術，會讓參與的民眾身歷其境擁有最佳的體驗。

台新銀行總經理尚瑞強表示，疫情改變了大眾的生活，民眾越來越習慣零接觸生活常態，台新銀行新一代「多功能視訊櫃檯（VTM）」，特別與好萊塢視效公司「數字王國」跨業聯手，打造出台灣首度亮相正式對外服務的男、女虛擬行員「ROSE玫瑰小姐」與「SUNNY太陽先生」，發展新型態金融服務模式，帶給客戶具有「溫度」的創新體驗，期待未來能打破時間、地點的限制，提供更全面的沉浸式體驗，創造嶄新的金融元宇宙。

新一代「多功能視訊櫃檯（VTM）」，客戶可以透過虛擬行員「ROSE玫瑰小姐」與「SUNNY太陽先生」以視訊方式提供開戶服務，讓民眾能輕鬆且「零接觸」的完成開戶，目前民眾可優先在台新銀行位於臺北市中山北路營業部體驗全新的「無接觸虛擬行員視訊開戶服務」。

尚瑞強並且強調，台新銀行長期關注客戶的真實需求與體驗，致力提供各項創新服務以滿足客戶需要，未來將因應法規開放承做業務，提供更多元的視訊金融服務，讓民眾能輕鬆完成各項金融事務，持續為大眾發展金融新生活，成為民眾的智慧好夥伴。