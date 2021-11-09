怡和國際能源股份有限公司於11月9日舉行新辦公室喬遷誌慶暨揭牌典禮，特別邀請怡和國際暨怡和國際能源董事長朱文煌伉儷、行政院雲嘉南服務中心副執行長王開玹及太陽光電發電系統商業同業公會理事長郭軒甫來參加這項盛會，同時也邀請了各方貴賓團體前來共襄盛舉。此外，更歡慶母公司怡和國際股份有限公司於110年11月3日通過股票公開發行（股號7590），可謂雙喜臨門。

怡和國際表示，再生能源是現今一股不可擋的趨勢，因應此趨勢及未來環境需求，怡和國際能源股份有限公司順勢成立，是怡和國際股份有限公司百分百投資的子公司，也是欣雄天然氣集團的一份子。透過專業的團隊，針對客戶及不同場域的需求建置優質安全的太陽光電電廠，提供專業的解決方案，並積極投入各種綠電設施的整合開發。

怡和國際能源成立四年多以來，因應營運成長業績倍增員工人數也快速增加，9日特別舉辦喬遷茶會，期待新的辦公場域促使更多人才的聚集，擴大服務的能量，怡和國際與怡和國際能源未來將持續推動永續環境、協助社會及企業承諾，於綠能市場及太陽光電業界發光、發熱。