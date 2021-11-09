許孟哲、王仁甫兄弟相伴期了78公里。（中視提供）

花峮不惜拋開偶包、脫稿演出，埋下精彩看點。（中視提供）

顏清標熱情款待主持群。（中視提供）

由孫協志、王仁甫、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、峮峮主持的中視《飢餓遊戲》，7日播出「5週年特企」首集引觀眾好評，4歲以上平均收視達1.85，其中25-49歲的分眾收視為1.89，收視高點落在2.32，是主謀跟兩位女主持人宣布秘密任務，只要完成指令，就能換取「坐機車」的優惠，這讓花峮不惜拋開偶包、脫稿演出，也為下集埋下精彩看點。

瘋狂的鐵馬企劃一播出，引發網友熱烈討論，當天的PTT實況文，更是從下午1點半就開始，節目播完到凌晨3點多，還都有網友留言，連續14小時熱議不斷，留言則數高達100頁。不僅如此，有網友還詳細分析出5人的單車路線，從拍照地點到作為休息站的便利商店都完整詳列。

其中討論度最高的環節是5人在香山車站要玩垃圾桶彈瓶蓋的遊戲，彈進才能享受搭火車的福利，而體諒隊友的王仁甫自願壓後，最後卻只剩他挑戰失敗，沒能搭上火車，當王仁甫落寞蹲在地上時，原本應該上火車的許孟哲突然現身，一句「欸仁甫，我陪你騎啦。」讓王仁甫超感動：「瞬間覺得我好像偶像劇女主角，有一種被電到的感覺耶！」兩人彼此相伴騎了78公里，大約是4小時的顛簸路程，這段兄弟情讓網友狂刷留言，還惹哭許多網友，大家紛紛留言「看到哭了！」、「仁甫孟哲那段有洋蔥」、「5週年第1集就要這樣逼哭我嗎？」。

特企首集超大咖來賓，製作單位邀來大甲鎮瀾宮基金會的董事長顏清標擔任關主，不忍主持群挨餓，他闊氣準備一桌豐盛的饗宴，連孫協志都忍不住笑說：「有一種餓，叫作標哥怕你餓。」真性情、不造作又好客的顏清標也意外圈了不少粉絲，有網友開玩笑表示「標哥變標媽了XD」，並大讚「今天真的致敬標哥！」、「對標哥改觀，人超客氣」。《飢餓遊戲》「八西鐵馬行」共有3集，14日、21日還會播出，除鎖定中視周日晚間8點，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。