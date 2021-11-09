奧卡菲娜（右）的角色在《天鵝之歌》遊走於詼諧與沈重間。（Apple TV＋提供）

馬赫夏拉阿里（左）於《天鵝之歌》再度與娜歐蜜哈里斯合作。（Apple TV＋提供）

以《幸福綠皮書》奪得最佳奧斯卡影帝的馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali），在2019年的《艾莉塔：戰鬥天使》後沈寂了一段時間，終於將在新作《天鵝之歌》再次展現細緻演技，化身為了孩子面對殘酷抉擇的慈父，上演與自己同台飆戲的高難度挑戰，被視為串流平台 Apple TV＋明年奧斯卡的重磅入場券。

擁有2座奧斯卡獎的馬赫夏拉阿里，在《天鵝之歌》將與8度入圍奧斯卡獎的葛倫克蘿絲（Glenn Close）、金球影后奧卡菲娜（Awkwafina），以及與馬赫夏拉阿里在《月光下的藍色男孩》合作過的娜歐蜜哈里斯（Naomie Harris），導演則是以《口吃男戀語》獲奧斯卡最佳真人短片的導演班傑明克里瑞（Benjamin Cleary）首部電影長片。

馬赫夏拉阿里在片中被診斷罹患癌症，為了將家人的悲傷降至最低，請求醫生替他安排前衛新穎的治療方案，透過先進技術創造出一個能夠在自己離世後繼續陪伴家人的複製人，但看似完美的解決方式，背後卻藏著沈重的代價。馬赫夏拉阿里將在片中與自己飆戲，他與複製人雖外貌相同，在表演上卻有著細微的不同，深入探索存在與自我認同的意義。《天鵝之歌》將於12月17日於 Apple TV＋及北美院線同步登場。