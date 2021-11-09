據《紐約時報》報導，上星期六早上，聯邦調查局幹員持法院命令，對 「真相計劃」(Project Veritas)創始人詹姆斯奧基夫( James O'Keefe) 的公寓發動搜查。「真相計劃」爆料拜登總統的女兒艾許莉 (Ashley Biden) 的日記，有不利拜登形象的內容。

奧基夫的鄰居表示，FBI特工是在清晨6 點左右就進入奧基夫所住的公寓，他們搜索了幾個小時。另外早在上周四，FBI就搜查了奧基夫的2名搭擋的家，其中一名是長期參與「真相計劃」的 斯賓塞·米茲( Spencer Meads ) 。

「真相計劃」創辦人奧基夫。(圖/路透社)

奧基夫表示，「真相計劃」會定期檢驗所收到的匿名資料，以確定網站的真實性、合法性和新聞價值。他說：「我們一直都秉持負責任、有道德的新聞工作，把真相公布給大家。」

根據奧基夫的說法，拜登女兒日記是告密者(Tipsters)從房間裡取得的，但該組織無法審查日記的真實性，所以他們選擇不發表，而是試圖將日記歸還給拜登女士的律師。 雖然「真相計劃」沒有發表日記內容，但是去年在一個極右翼網站上，出現數十頁手寫的手寫日記截圖，不過並沒有太被重視，因為當時川普的主打目標是拜登的兒子杭特。

在2020 年 10 月，拜登家曾報案表示，艾許莉的幾件個人物品遭入室盜竊，之後此事由川普政府時期的司法部展開調查。

奧基夫自稱是扒糞者，他認為「真相計劃」遭到調查，是拜登總統領導下的司法部進行的政治壓力。

「真相計劃」成立於2010年，主要是挖掘民主黨與傾民主黨者的污點而聞名，包括民主黨參議員、前將軍、美國有線電視新聞網和華盛頓郵報等，不過他們內容有對有錯，也曾經被騙。今年早些時候，「真相計劃」被駭客組織設的誘餌欺騙，被騙了16萬5000 美元。